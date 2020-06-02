بايدن: ترامب «يستخدم الجيش الأميركي ضدّ الشعب الأميركي»

جون بايدن ودونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

اتّهم المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الإثنين، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنّه «يستخدم الجيش الأميركي ضدّ الشعب الأميركي» ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ «متظاهرين سلميين» وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه، وذلك بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إنّ ترامب «يستخدم الجيش الأميركي ضدّ الشعب الأميركي. إنّه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطّاطي. من أجل صورة»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي خطابه بحديقة البيت الأبيض مساء أمس الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» وعناصر من الشرطة في واشنطن وقال ترامب إنّه طلب من حكّام الولايات أخذ الإجراءات اللازمة «للسيطرة على الشوارع»، مندّداً بما اعتبره أعمال «إرهاب داخلي».