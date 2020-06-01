تمديد ساعات حظر التجول في واشنطن مع استمرار الاضطرابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 07:15 مساء
رئيسة بلدية واشنطن ميروييل باوزر، 1 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن، ميوريل باوزر الإثنين، تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

وأوضحت باوزر أن حظر التجول سيبدأ الإثنين عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي بعدما كان مفروضًا في المدينة اعتبارًا من الساعة 23.00، وسيفرض ليومين، بحسب «فرانس برس».

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وقالت رئيسة بلدية واشنطن في مؤتمر صحفي إن «جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأميركيين. لكن تحطيم النوافذ (الواجهات الزجاجية) وأعمال النهب تطغى على (النقاش حول) الأنظمة المختلة التي أوصلتنا إلى هنا».

والأحد شهدت واشنطن وغيرها من المدن الأميركية الكبرى مزيد التظاهرات المنددة بالعنصرية وبالعنف الممارس من قبل الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أميركي أسود يبلغ 46 عامًا، قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

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واتخذت التظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلاً منحى تصعيديًّا مع إحراق سيارات وتخريب محال تجارية.

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