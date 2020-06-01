إسبانيا تسجل «صفر» وفيات بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 06:19 مساء
ممرضات بمستشفى سانتا بفالنسيا في إسبانيا في 26 مارس 2020. (أ ف ب)

 تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة بفيروس «كورونا» على أساس يومي في إسبانيا، حسب إحصائية جديدة نشرت اليوم الإثنين، إلى مستوى الصفر.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيانات جديدة، بأنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصًا، بحسب «روسيا اليوم».

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطًا كبيرًا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصاءات كل من 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو، و4 حالات في 30 مايو، و2 في 31 مايو.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارًا في وقت سابق مستوى 700 شخص. كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة جديدة، مقابل 96 في إحصائية أمس الأحد، ليصل إلى 239638.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميًّا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والخامسة من حيث الإصابات.

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