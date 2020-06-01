روسيا: النتائج الأولية لاختبار دواء «أفيفافير» على مرضى «كورونا» أظهرت فعاليته بنسبة 90%

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 05:19 مساء

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الإثنين، أن النتائج الأولية لاختبار دواء «أفيفافير» المحلي، على المصابين بـ«كورونا» أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

وأكد نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، فلاديمير تشولانوف، أن السلطات الصحية في روسيا بدأت اختبار دواء «أفيفافير» المحلي على 330 مصابًا بفيروس «كورونا»، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها، بحسب «روسيا اليوم».

شركة صينية تثق في فعالية علاج جديد لـ«كورونا» بنسبة 99%

وقال تشولانوف، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابًا بفيروس «كورونا»، وأوضح أن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضًا، ومن المقرر أن يتم اختبار الدواء على 330 مريضًا.

وأضاف تشولانوف أن دواء «أفيفافير» الروسي هو نظير لـ«فافيبيرافير»، الذي يمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.

فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»

وصادقت وزارة الصحة الروسية على دواء «أفيفافير»، كأول دواء مضاد لفيروس «كورونا» في روسيا، وأصدرت تصريحًا رسميًّا يسمح باستخدام عقار «أفيفافير» لعلاج المصابين بالمرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»