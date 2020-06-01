«دون أعراض ملحوظة».. إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 11:44 صباحا
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الإثنين، إصابته وعائلته بفيروس «كورونا» المستجد، فيما يتفاقم تفشي الوباء في هذا البلد الصغير في القوقاز الذي باتت مستشفياته مثقلة بالمرضى. 

وقال باشينيان في مقطع فيديو نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «جاء فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابياً أمس. كل أفراد عائلتي مصابون أيضاً»، مضيفاً أنه لا يعاني من أي «عارض ملحوظ للمرض، وأنه سيواصل العمل من منزله «طالما بقي ذلك ممكناً». ولباشينيان وزوجته الصحفية آنا هاكوبيان أربعة أولاد.

وتسجل أرمينيا 9402 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 139 وفاة، وفق الأرقام الرسمية. وأثقل الوباء المستشفيات، وأعلنت السلطات الطبية الأسبوع الماضي أنها تريد تقييد الدخول إلى العناية المشددة وحصره فقط بالمرضى «الذين لديهم فرص أفضل من غيرهم للنجاة».

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واعتبر باشينيان الأربعاء الوضع «خطيراً جداً» ودعا إلى تشديد القيود. وأقر بأن الحكومة فشلت في فرض التقيد بالعزل، وأسف لثقته «الزائدة بحس المسؤولية» لدى المواطنين. وتعرضت السلطات الأرمينية للانتقادات بسبب إدارتها الأزمة، إذ يرى خبراء أن قرار إقفال الحدود اتخذ متأخراً جداً، وأن المسؤولين السياسيين أعطوا إشارات متباينة للسكان حول الوباء.

وأكدت الحكومة أنها لا تستبعد فرض العزل من جديد في كافة أنحاء البلاد. وخففت تدابير العزل التي كانت مفروضة سابقاً بشكل كبير منذ مطلع مايو، حيث سمح بفتح المطاعم في الهواء الطلق، وبعض الشركات.

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