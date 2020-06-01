بكين تهدد برد مضاد بعد إعلان ترامب بشأن هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 11:26 صباحا
رئيسة سلطات هونغ كونغ، كاري لام، خلال مؤتمر صحفي، 8 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

هددت الصين، اليوم الإثنين، واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة، احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

اقرأ أيضا: الصين: التظاهرات في الولايات المتحدة تظهر العنصرية وعنف الشرطة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، تجاو ليجيان، في مؤتمر صحفي ببكين: «أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني»، وذلك في أعقاب قرار ترامب إلغاء بعض الامتيازات الخاصة لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»