بكين تهدد برد مضاد بعد إعلان ترامب بشأن هونغ كونغ

رئيسة سلطات هونغ كونغ، كاري لام، خلال مؤتمر صحفي، 8 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

هددت الصين، اليوم الإثنين، واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة، احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

اقرأ أيضا: الصين: التظاهرات في الولايات المتحدة تظهر العنصرية وعنف الشرطة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، تجاو ليجيان، في مؤتمر صحفي ببكين: «أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني»، وذلك في أعقاب قرار ترامب إلغاء بعض الامتيازات الخاصة لهونغ كونغ مع الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».