العاصفة «أماندا» تودي بحياة 14 شخصا في السلفادور

آثار الدمار في حي في سان سلفادور بسبب العاصفة أماندا في 31 /مايو 2020. (فرانس برس)

ضربت العاصفة الاستوائية «أماندا»، الأولى لهذا الموسم في المحيط الهادئ، اليوم الأحد غواتيمالا والسلفادور ما تسبب بوفاة 14 شخصا على الأقل في السلفادور حيث أعلنت حالة الطوارئ.

وتبقى العاصفة القوية منذ السبت قبالة سواحل غواتيمالا متسببة بفيضانات كبرى في هذين البلدين في أميركا الوسطى وفيضان أنهار وانقطاع تام للتيار الكهربائي، وفق وكالة «فرانس برس» ولمواجهة حصول انزلاقات تربة إضافية، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة الأحد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما قابلة للتجديد.

وقال وزير الداخلية ماريو دوران «لقد عشنا وضعا صعبا، وننعي حدوث 14 وفاة»، مشيرا إلى أن هذا العدد «قد يرتفع». وتوفي عشرة أشخاص في العاصمة سان سلفادور وضواحيها وقضى ثلاثة أشخاص من نفس العائلة في سان خوان اوبيكو في دائرة ليبرتاد (وسط)، بحسب السلطات التي لم توضح كيف توفي الشخص الـ14. بالإضافة إلى ذلك فإن شخصا اعتبر في عداد المفقودين في سان سلفادور.

في سان سلفادور، توجه 4200 شخص إلى ملاجئ أقامها الدفاع المدني بعدما تضررت منازلهم أو جرى إجلاؤهم بسبب المخاطر، كما أعلن رئيس بلدية العاصمة ارنستو مويشونت. وقال «نعيش وضعا غير مسبوق، حالة طوارئ ذات حجم كبير تضاف إلى حالة طوارئ أخرى هائلة لم تشهدها بلادنا أبدا في السابق» في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدفاع المدني السلفادوري أعلن في وقت سابق حالة الإنذار الأحمر، التي تتضمن إنقاذ ضحايا من قبل هيئات الإغاثة والجيش. وأفاد مدير الدفاع المدني السلفادوري وليام هرنانديز أن أكثر من 200 منزل غمرتها المياه في كل أنحاء البلاد بسبب ارتفاع منسوب الأنهر. وأشار أيضا إلى حدوث انزلاقات تربة وشوارع غمرتها المياه وإجلاء سكان.