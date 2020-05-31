بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا للوفيات اليومية بفيروس «كورونا»

سجلت بريطانيا تراجعًا ملموسًا للوفيات اليومية بفيروس «كورونا»، حيث أفادت إحصائية اليوم الأحد برصد 113 حالة جديدة مقابل 215 أمس السبت.

وأفادت الحكومة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 113 شخصًا لتصل من 38376 إلى 38489 حالة، بحسب «رويترز».

ارتفاع عدد الوفيات اليومية جراء «كورونا» في بريطانيا 3 أضعاف

وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس «كورونا»، الذي شهد قبل ذلك قفزة حادة جديدة، حيث سجلت البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 412 حالة، لينخفض هذا العدد لاحقًا إلى 377 في 28 مايو، و324 في 29 مايو، و215 في 30 مايو.

وسبق أن أعلنت الحكومة أن حصيلة الوفيات تجاوزت 48000، وذلك مع أخذ حالات «كوفيد-19» المشتبه فيها بعين الاعتبار. وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس «كورونا»، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

بريطانيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على المسافرين القادمين من الخارج

وعلى الرغم من أن المؤشرات الخاصة بالوفيات والإصابات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقًا تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة، وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.