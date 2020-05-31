ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا

مجموعة معاداة الفاشية والمعروفة باسم أنتيفا. (الإنترنت)

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، مجموعة «معاداة الفاشية» والمعروفة باسم «أنتيفا» بقيادة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية، وأكد أنه سيصنف هذه الحركة «منظمة إرهابية».

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «الولايات المتحدة ستصنف (أنتيفا) كمنظمة إرهابية».

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وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة سابقة «أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا بها فور وصولهم إلى مينيابوليس في مينيسوتا، الليلة الماضية»، قائلا: «أُسكت الفوضويون الذين تقودهم أنتيفا وآخرون بسرعة، كان يجب أن يفعل العمدة ذلك في الليلة الأولى، لما واجهنا مشكلة حينها»، على حد تعبيره.

دفعت التغريدة الأولى أحد المغردين للتعليق عليها قائلا: «تهانينا على تطبيق الأحكام العسكرية العرفية في المدن الكبرى حول الولايات المتحدة مع تطبيق حظر تجول عند الثامنة مساء؟ وعبر إرسال آليات عسكرية للتجول في أحياء الأميركيين؟ أشعر أننا في جمهورية الصين الشعبية لا في الولايات المتحدة الأميركية»، على حد تعبيره.

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وكانت قد شهدت ولايات أمريكية عدة تشهد احتجاجات واسعة منذ أيام بسبب مقتل الشاب الأمريكي الأسود، جورج فلويد، على يد شرطي في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

يذكر أن مجموعة «أنتيفا»هي حركة توصف بأنها «يسارية» وتهدف لمحاربة الفاشية بدأت في أوروبا وانتقلت إلى أميركا مع بروز حركة ما يُعرف بـ«سيادة العرق الأبيض».