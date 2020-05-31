روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»

انتقدت وكالة الفضاء الروسية ما وصفته بحالة «الهستيريا» التي انتابت الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى إطلاق أول مهمة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» لإرسال رحلات مأهولة انطلاقًا من الأراضي الأميركية في تسع سنوات، لكنها أعربت، الأحد، أيضًا عن سعادتها بأنه أصبحت هناك الآن طريقة أخرى للسفر إلى الفضاء.

وكانت شركة «سبيس إكس» الخاصة للصواريخ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أطلقت يوم السبت اثنين من رواد الفضاء الأميركيين إلى الفضاء من ولاية فلوريدا في طريقهما إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة بارزة من شأنها إنهاء احتكار روسيا للرحلات الفضائية، وفق «رويترز».

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وقال ترامب، الذي تابع عملية الإطلاق، إن الولايات المتحدة استعادت مكانتها كقائدة للعالم في مجال الفضاء، وإن رواد الفضاء الأميركيين سيهبطون قريبًا على سطح كوكب المريخ، وإن واشنطن ستمتلك قريبًا «أعظم أسلحة يمكن تخيلها في تاريخ البشرية».

وكان على وكالة «ناسا» أن تعتمد في السابق على وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) للوصول إلى محطة الفضاء الدولية منذ آخر رحلة فضائية أطلقتها العام 2011، ورحب ترامب بما وصفه بـ«نهاية أن تكون تحت رحمة دول أجنبية».

ومن شأن نجاح الولايات المتحدة في هذا الأمر أن يحرم محطة الفضاء الروسية، التي تعاني فضائح فساد وعددًا من الأعطال، من الأموال الوفيرة التي كانت تحصلها لنقل رواد الفضاء الأميركيين إلى محطة الفضاء الدولية.

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وبعد اقتباسه تصريحات ترامب، كتب الناطق باسم وكالة «روسكوسموس»، فلاديمير أوستيمنكو، في تغريدة على «تويتر»: «يصعب فهم الهستيريا التي ثارت بعد نجاح تجربة إطلاق المركبة الفضائية كرو دراغون»، في إشارة إلى اسم الكبسولة الفضائية الأميركية.

وأضاف: «ما حدث كان ينبغي أن يحدث منذ زمن طويل. والآن ليس الروس وحدهم مَن يذهبون إلى محطة الفضاء الدولية، بل الأميركان أيضًا. حسنًا هذا رائع». وكانت موسكو عبرت في وقت سابق عن قلقها الشديد أيضًا إزاء ما تخشى أن تكون خططًا أميركية لنشر أسلحة في الفضاء. وقال أوستيمنكو إن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك.

وأضاف: «لن نركن إلى أمجادنا. سنقوم بتجربة صاروخين جديدين هذا العام، وسنستأنف برنامجنا القمري العام المقبل. سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام».