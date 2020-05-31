عمليات نهب وصدامات في الولايات المتحدة رغم منع التجول بعد وفاة فلويد

رسم جداري لجورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأميركية، 30 مايو 2020 (فرانس برس)

هزت صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة مساء السبت عددا من مدن الولايات المتحدة فرض فيها حظر للتجول لمحاولة تهدئة الغضب الذي انفجر في البلاد بعد وفاة جورج فلويد.

ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف العنف الجماعي بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس، حيث توفي الرجل، وفي هذه المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا بشمال البلاد، قام عناصر يرتدون ملابس شرطة مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين الذين تحدوا منع التجول، وبصدهم بقنابل دخانية وصوتية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقبيل ذلك، أبدى محتجون تصميمهم على البقاء في المكان. وقالت ديكا جاما (24 عاما): «لا يمنحوننا خيارا آخر، هناك شعور كبير بالغضب»، مؤكدة أنها جاءت تطالب بالعدالة لجورج فلويد.

مواجهات في نيويورك

ووقعت مواجهات في مدن نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس وأتلانتا أيضا، ما دفع المسؤولين في المدينتين الأخيرتين ومعها ميامي وشيكاغو إلى منع التجول.

وقال ترامب الذي دان مرات عدة الموت لمفجع لجورج فلويد إن التظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل.

وأكد أنه «يجب علينا ألا نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا». ونسب حالة الفلتان إلى «مجموعات من اليسار الراديكالي المتطرف» وخصوصا المعادين للفاشية.

إدانة من جو بايدن

ودان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات، مشددا في الوقت نفسه على حق الأميركيين في التظاهر. وقال في بيان إن «الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أميركي خالص».

لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على إحراق مدن وتدمير مجاني، مؤكدا أن «العنف الذي يعرض حياة الناس للخط والذي يطال الأعمال التي تخدم المجتمع ويغلقها ليس كذلك».

الشرطة العسكرية

وحمل حاكم مينيسوتا تيم والتز أيضا عناصر قادمين من خارج ولايته وقد يكونوا فوضويين برأيه، ولكن من المدافعين عن تفوق العرق الأبيض أو مهربي مخدرات أيضا، مسؤولية الفلتان.

وليتمكن من استعادة سيطرته على الوضع، أعلن عن حشد جنود الحرس الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفا في سابقة، وطلب مساعدة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وقال البنتاغون إن وحدات للشرطة العسكرية وضعت في حالة تأهب لتتمكن من التدخل إذا احتاج الأمر، خلال مهلة أربع ساعات. وقانونيا، لا يمكن للشرطة العسكرية التدخل إلا في حال عصيان.

ولم يمنع نشر 2500 شرطي وجندي من الحرس الوطني مساء الجمعة وفرض منع للتجول في مينيابوليس، تفاقم الوضع في المدينة التي شهدت عمليات نهب وإضرام حرائق عمدا.

وفي النهار حاول السكان بمكانسهم إعطاء صورة أخرى للمدينة. واستعد آخرون لحالات فلتان جديدة بسد واجهات محلاتهم التجارية بألواح خشبية كبيرة. وقالت نيكول كراست التي تملك صالون تجميل تعرض للتخريب الليلة الماضية «نضعها ونتضرع إلى الله أن تجري الأمور بخير».

المعجزة

وتصاعد التوتر بسرعة في مينيابوليس والمدن الأخرى. وتجمعت حشود من المحتجين في دالاس ولاس فيغاس وسياتل وممفيس. وحتى في واشنطن، أطلقت غازات مسيلة للدموع بالقرب من مقر الرئيس ترامب، وانبعث دخان الحرائق.

في نيويورك اعتقل أكثر من مئتي شخص بعد صدامات أسفرت عن سقوط جرحى في قوات الأمن. وألقيت زجاجة حارقة داخل سيارة للشرطة كانت خالية. وقال قائد الشرطة ديرموت شيا إن عدم مقتل أي شرطي معجزة.

أما في أتلانتا وميامي، أحرقت آليات لدوريات للشرطة. وفي لوس أنجلوس جرح خمسة شرطيين واعتقل مئات الأشخاص في تظاهرة سلمية شهدت أعمال عنف من إحراق متاجر وعمليات نهب طالت خصوصا، المحلات الفاخرة في حي بيفرلي هيلز.

وفي كل مكان دان المتظاهرون أخطاء رجال الشرطة الذين يستخدمون القوة مع السود بشكل غير متكافئ.

مطالبة بمحاسبة المسؤولين

في مدينة هيوستن مسقط رأس فلويد وحيث سيدفن، قالت ربة العائلة شافون ايلين إنها منهكة وحزينة من رؤية إخوتها وأخواتها يقتلون بالخطأ بيد شرطة هيوستن «ولم يتم تحقيق العدالة يوما».

ويطالب المحتجون هذه المرة بأن يحاسب المسؤولون عن موت فلويد الذي انتشرت صوره في جميع أنحاء العالم.

وأوقف الشرطي الأبيض ديريك شوفين الذي يظهر في تسجيل الفيديو وهو يثبت فلويد على الأرض بساقه، الجمعة واتهم بالقتل غير العمد؛ لكن العديد من الأميركيين يرون أن هذا ليس كافيا ويطالبون باتهامه بالقتل العمد وتوقيف ثلاثة شرطيين آخرين متورطين في الحادثة.