960 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

عمال أمام مؤسسة «أندرو كليكلي» لدفن الموتى في بروكلين الأميركية. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة السبت 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103.758حالة، حسب وكالة «فرانس برس».