ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته إلى واشنطن قادما من كيب كنافيرال يوم السبت. (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرجئ قمة مجموعة السبع التي كان يأمل في استضافتها الشهر المقبل حتى سبتمبر أو بعده، مضيفا أنه سيوسع قائمة الدول المدعوة لتشمل استراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن إن مجموعة السبع، التي تضم أكثر الاقتصادات المتقدمة في العالم، تجمع دول «قديم للغاية» في شكله الحالي. وفق وكالة «رويترز».

وأضاف الرئيس الأميركي «أقوم بتأجيلها لأنني لا أعتقد أن مجموعة السبع تعكس ما يجري في العالم على النحو الملائم». ولم يتضح بعد ما إذا كانت رغبة ترامب في دعوة دول إضافية محاولة منه لتوسيع المجموعة بشكل دائم. وكان ترامب اقترح في مناسبات سابقة عديدة إعادة ضم روسيا مرجعا ذلك إلى ما وصفها بأهميتها الاستراتيجية العالمية.

وكانت روسيا اُستبعدت من مجموعة الثماني آنذاك في عام 2014 إبان رئاسة باراك أوباما، سلف ترامب، بعدما ضمت موسكو منطقة القرم من أوكرانيا.‭‭ ‬‬ولا تزال روسيا تسيطر على القرم، ورفضت عدة حكومات بمجموعة السبع دعوات سابقة لترامب بإعادة ضم روسيا. وقالت أليسا فرح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يرغب من الدول المشاركة بحث الصين خلال القمة.

وهاجم ترامب الصين بشأن تعاملها مع فيروس كورونا، وأمر إدارته يوم الجمعة بالبدء في عملية لإنهاء المعاملة الأميركية الخاصة لهونج كونج ردا على قرار الصين فرض قانون جديد للأمن في المستعمرة البريطانية السابقة.

ويعد قرار التأجيل تراجعا من ترامب الذي سعى لاستضافة قمة المجموعة في واشنطن لإظهار عودة بلاده إلى الأوضاع الطبيعية بعد انتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة 103 آلاف أميركي حتى اليوم. وكان الرئيس الأمريكي ألغى قمة المجموعة في مارس مع انتشار الفيروس.