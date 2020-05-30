«فرانس برس»: 6 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في العالم

سُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء أعدّته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 20,15 بتوقيت غرينتش.

وتمّ تسجيل ما لا يقل عنّ 6,000,867 إصابة بالفيروس، بينها 366,848 وفاة. وأحصت أوروبا، القارّة الأكثر تأثّرًا بالفيروس، 2,135,170 إصابة (177,595 وفاة). وسجّلت الولايات المتحدة من جهتها 1,760,740 إصابة و103,472 وفاة.

لكنّ الفيروس بات حاليًّا يتقدّم بشكل أسرع في أميركا اللاتينيّة، مع زيادةٍ بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُصبح المجموع 944,695 إصابة و49,230 وفاة.