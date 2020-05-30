البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في مينيابوليس

جانل من الاحتجاجات العنيفة في عدد من المدن الأميركية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، رفع درجة التأهب في بعض قواتها استعدادا لنشرها المحتمل في مدينة مينيابوليس، التي تشهد أعمال عنف واضطرابات، على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء.

وقال البنتاغون، في بيان، إنه وجه لبعض القوات المسلحة التابعة له في الدائرة العسكرية الـ10 بالاستعداد للانتشار في مينيابوليس في غضون 4 ساعات حال طلبت السلطات المحلية ذلك، بحسب «رويترز».

انتفاضة «مينيابوليس» تتواصل وتجتاح المدن الأميركية

وأوضحت الوزارة أن حاكم ولاية مينيسوتا لم يطلب حتى الآن دعما من قبل قوات الدائرة العسكرية الـ10 لمساعدة الحرس الوطني أو أجهزة الأمن. وأعلن الرئيس الأميركي، السبت، أن القوات المسلحة تستطيع الانتشار في مينيابوليس بشكل سريع جدا حال طلبت السلطات المحلية ذلك.

وأشعل مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، يوم 25 مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.

واستدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد 4 ليال من المواجهات في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.