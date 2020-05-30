السعودية تسجل 22 وفاة جديدة جراء «كورونا المستجد» و1618 إصابة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 04:34 مساء
مواطنان يرتديان الكمامة في الرياض بالسعودية. (الإنترنت)

 سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» وارتفاعا لأول مرة منذ ثمانية أيام في حصيلة الإصابات الجديدة.

وأكدت وزارة الصحة السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، وفاة 22 شخصا جراء إصابتهم بكورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 480 حالة وفاة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

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وأعلنت الوزارة عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 1581 إصابة أمس الأول، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 83384 حالة.

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ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (679) حالة وجدة (247) حالة ومكة المكرمة (105) حالة والهفوف (101) حالة. وتماثل 1870 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58883 شخصا.

 

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