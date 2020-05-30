الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، الولايات المتحدة إلى «إعادة النظر» بقرارها قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية، على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة وباء «كوفيد-19».

وقال بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، إن «منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية للوباء، حاليا وفي المستقبل».

ولفت المسؤولان الأوروبيان إلى أن «المشاركة والدعم من الجميع مطلوبان وهناك حاجة ماسة إليهما، نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه».