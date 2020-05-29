ترامب يعلن بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ.. ويصف تحرك الصين بـ«المأساة» للعالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء حديثه في المكتب البيضاوي، 28 مايو 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، واصفًا التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه «مأساة» للعالم.

وقال ترامب: «هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة التي كنا نمنحها لها منذ إعادتها» الى الصين، مضيفًا: «بالتالي أطلب من إدارتي إطلاق عملية إنهاء الاعفاءات، التي تتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع أن «تحرك الحكومة الصينية ضد هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تخفف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها مأساة لسكان هونغ كونغ وشعب الصين، وبالطبع لشعب العالم أيضًا».