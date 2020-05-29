المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم

حريق في أحد المباني وسط مدينة مينيابوليس الأميركية، 28 مايو 2020، (الإنترنت)

تداولت وسائل الإعلام الأميركية والعشرات من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا شمال البلاد.

ورصدت قناة «إن بي سي» الحرائق التي اندلعت في وسط المدينة، والتي طالت العديد من المباني السكنية والمحال التجارية، كما أشارت إلى انسحاب قوات الأمن من الشوارع، في حين تحدثت تقارير عن تعرض خمسة مراكز أمنية للهجوم من جانب المتظاهرين.

وأظهرت الصور والمقاطع الفيديو محتجين يضرمون النيران في مقر الشرطة الرئيسي في المدينة، بينما يطاردون سيارات شرطة وهي تغادر المكان، كما انتشرت أعمال سلب ونهب لعدد من المحال، وسط عجز حكومي في السيطرة على الوضع.

تلك المواجهات اندلعت على خلفية تناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإلقاء القبض على المواطن المدعو جورج فلويد من قبل الشرطة بطريقة قاسية، وقد توفي فلويد في المستشفى متأثرا بإصابته أثناء إلقاء القبض عليه.

تهديد ترامب

ولم يبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب صامتا حيال الأزمة، إذ توعد المحتجين برد حازم من إدارته، إذ وصف المحتجين في تدوينة عبر «تويتر» بـ«المجرمين»، مضيفا أنهم «يجلبون العار إلى ذكرى جورج فلويد»، ولن يسمح بحدوث ذلك.

وقال إنه تحدث إلى محافظ المدينة تيم والز، وأخبره أن الجيش في طريقه إليه، معقبا: «سنسيطر على أي صعوبات، لكن عندما يبدأ السلب، يبدأ إطلاق النار.. شكرا لكم».