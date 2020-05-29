بالفيديو: متظاهرون يحرقون مركز شرطة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 10:12 صباحا
متظاهر يركض أمام محل مشتعل وسط مينيابوليس الأميركية، 28 مايو 2020، (أسوشيتيدبرس)

أضرم متظاهرون النار في مركز شرطة مينيابوليس في الولايات المتحدة، خلال أعمال شغب ليل الخميس - الجمعة، على خلفية مقتل المواطن صاحب البشرة السمراء المدعو جورج فلويد من قبل أفراد شرطة المدينة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المواجهات بين متظاهرين والشرطة تواصلت في منيابوليس، إضافة إلى مدن أميركية أخرى مثل كنتاكي ولوس أنجليس، إذ أسفرت الاحتجاجات عن تسجيل نحو 30 حريقا لمنازل، منها 16 حريقا في شارع واحد.

ونشرت وكالة الأنباء «أسوشيتيدبرس» مقطع فيديو يظهر محتجون وهم يضرمون النار في مبنى مركز الشرطة، في حين وجه حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم وولز، بإشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية، مشيرا إلى اتخاذه هذا القرار بعد أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

يذكر أن المظاهرات في الولاية اندلعت على خلفية تناقل مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لإلقاء القبض على المواطن المدعو جورج فلويد من قبل الشرطة بطريقة قاسية، وقد توفي فلويد في المستشفى متأثرا بإصابته أثناء إلقاء القبض عليه.

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