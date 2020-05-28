الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بتهمة «انتهاك» حقوق الأويغور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 12:36 صباحا
متظاهرون أمام السفارة الصينية في جاكرتا دعما للمسلمين الأويغور، 27 ديسمبر 2019. (ا ف ب )

أقر الكونغرس الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق الأويغور في إقليم شينجيانغ ولا سيما بسبب «اعتقالات جماعية» طالت أفرادًا من هذه الأقلية المسلمة.

وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتًا مقابل صوت واحد، أقر مجلس النواب مشروع «قانون الحقوق الإنسانية للأويغور» الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقره بالإجماع في منتصف مايو الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونًا ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردي العلاقات المتوترة بشدة أساسًا بين أكبر قوتين في العالم.

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