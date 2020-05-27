بلدية واشنطن تبدأ رفع قيود العزل العام الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 08:13 مساء

 قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر الأربعاء إن العاصمة الأميركية ستبدأ أولى مراحل رفع قيود العزل العام التي فرضت للحد من تفشي وباء كورونا يوم الجمعة.

وقالت باوزر، التي كانت أصدرت أمرا يوم 30 مارس للسكان بالبقاء في منازلهم، إن المنطقة شهدت «تراجعا مطردا» في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى 14 يوما مما سمح ببدء رفع القيود، بحسب «رويترز».
وأضافت باوزر إن تجمع أكثر من عشرة أشخاص سيظل ممنوعا.

وأوضحت أنه سيُسمح لباعة التجزئة للمواد غير الأساسية بفتح متاجرهم يوم الجمعة لتلقي الطلبات خارج المتجر أو عند الباب الرئيسي وسيسمح لصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر بالعمل ولكن بمواعيد مسبقة، وللمطاعم بخدمة الزبائن في المناطق المفتوحة فقط، وستفتح بعض الحدائق وأماكن الترفيه.

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