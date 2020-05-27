«الصحة العالمية» تعلن إنشاء مؤسسة للبحث عن مصادر تمويل جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 06:47 مساء

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء إنشاء مؤسسة تمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة سيكون من بينها الجمهور.

وتم إنشاء المؤسسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها جهة مستقلة تقدم منحا لدعم جهود المنظمة في مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحا على مستوى العالم، وذلك من خلال جمع تمويلات جديدة من «مصادر غير تقليدية»، وفق «رويترز».

وعلقت الولايات المتحدة تمويلها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من العام. وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التمويل نهائيا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يوما. لكن مؤسس الكيان الجديد قال لـ«رويترز» إن هذه الخطوة غير مرتبطة «بالوضع السياسي الراهن».

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