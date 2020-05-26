خطة أستراليا للتعافي من «كورونا» تستغرق سنوات

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يتحدث خلال مؤتمر في سدني، 28 فبراير 2020، (رويترز)

يكشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، الإطار العام لخطط حكومته لإنعاش الاقتصاد، لكن من المتوقع أن يحذر من أن التعافي سيستغرق بين ثلاث وخمس سنوات.

وأعلنت أستراليا رصد ما يزيد قليلاً على 7100 إصابة بمرض «كوفيد-19» و102 وفاة، وذلك أقل كثيرًا من الأعداد التي أعلنتها دول متقدمة كثيرة، وهو إنجاز يعزى إلى إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، التي حالت دون زيادة أعباء المستشفيات المحلية لكنها ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وتبدي أستراليا ثقة في كبح تفشي الفيروس، وسيحول موريسون اهتمامه اليوم إلى كيفية إنعاش الاقتصاد بعد ارتفاع مستويات الدين إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

إصلاح ضريبي وخفض أسعار الطاقة

وسيعلن موريسون في كلمة أن الإصلاح الضريبي ورفع القيود وخفض أسعار الطاقة ستكون عناصر رئيسية في تحفيز النمو الاقتصادي، فيما تبدأ البلاد تفعيل خطتها للتحفيز الاقتصادي التي تزيد قيمتها على 250 مليار دولار أسترالي.

ووفقًا لمقتطفات من الكلمة التي حصلت عليها «رويترز»، سيقول موريسون: «في لحظة ما سيتعين عليكم إخراج اقتصادكم من الرعاية المركزة»».

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وتوقع البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر أن ينكمش الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار استرالي (1.31 تريليون دولار أميركي) بنسبة 10% في النصف الأول من العام، مما يتسبب في أول ركود منذ ثلاثة عقود.

والتزمت أستراليا بإزالة معظم قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها لإبطاء تفشي الوباء بحلول يوليو، بينما من المقرر أن تنتهي في سبتمبر أيلول المساعدات الحكومية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار أسترالي.