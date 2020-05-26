استقالة وزير بريطاني بعد خرق مستشار جونسون للعزل

دومينيك كامينجز مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر منزله في لندن. (أرشيفية: رويترز).

استقال وزير في الحكومة البريطانية الثلاثاء لتشكيكه بالتبريرات التي منحها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل.

وأوضح وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة «لا تزال هناك نقاط من التوضيح (الذي قدمه كامينغز) تثير لدي بعض الشكوك»، وذلك غداة مؤتمر صحافي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود، حسب وكالة «فرانس برس».

وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عصيانا في صفوف حزبه وغضبا عارما في مختلف أنحاء بريطانيا اليوم الاثنين لرفضه عزل أقرب مساعديه دومينيك كامينجز المتهم بمخالفة القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بقيادة سيارته لمسافة 400 كيلومتر من لندن.

ودافع جونسون عن واحد من أقوى الشخصيات السياسية في بريطانيا، وقال في العطلة الأسبوعية إن كامينجز تصرف «انطلاقا من إحساس بالمسؤولية والتزاما بالقانون وبنزاهة» عندما قاد سيارته من لندن إلى شمال انجلترا مع ابنه وزوجته المصابة بأعراض كوفيد-19، وفق وكالة «رويترز».