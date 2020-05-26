أكثر من 5,5 مليون إصابة معلنة بـ«كورونا» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 11:38 صباحا
طاقم طبي روسي ينقل مصابين إلى أحد المستشفيات. (الإنترنت)

سُجلت رسمياً أكثر من 5,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية.

وأُحصي ما لا يقلّ عن 5.505.307 إصابة، بينها 346188 وفاة، خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء مع 2.047.401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة مع 1.662.768 إصابة بينها 98223 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر وسُجلت أكثر من مليون إصابة بـ«كوفيد-19» خلال الأيام الـ11 الأخيرة. ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. في الوقت نفسه تواصل أوروبا خروجها البطيء من العزل بعد أسابيع من الشلل جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ

 

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