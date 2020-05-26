فرنسا: العلاقات مع إيران أصبحت «صعبة»

وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت طهران بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني، في قرار وصفه بأن له دوافع سياسية.

وأضاف الوزير الفرنسي، لإذاعة فرنسا الدولية، «هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعًا سياسيًّا. لذا فنحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فاريبا عادلخاه دون أي تأخير»، حسب وكالة «رويترز». وتابع: «هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة».

كانت إيران حكمت على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي. وتقبع عادلخاه داخل أحد السجون بإيران منذ عام.