ألمانيا تعتزم تمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو

مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت يوم 20 مايو 2020. (رويترز)

ذكرت جريدة «بيلد» الألمانية نقلًا عن مسوَّدة وثيقة، لا تزال بحاجة لموافقة الحكومة الاتحادية، أن ألمانيا تعتزم تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو.

ولدى سؤاله عن التقرير قال متحدثناطق باسم الحكومة الألمانية إن المحادثات جارية في هذا الشأن. وقالت الجريدة إن التجمعات في الأماكن العامة ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى أو أفراد أسرتين، حسب وكالة «رويترز».

اقرأ أيضًا: من إسبانيا إلى أيسلندا.. كيف تتسلل أوروبا من عزل «كورونا»؟

وأضافت أنه لن تكون هناك قيود على عدد مَن يتزاورون في البيوت، على أن يراعوا الحفاظ على مساحات كافية فيما بينهم ووجود هواء متجدد في المكان.

وتواصل أوروبا خروجها البطيء من العزل بعد أسابيع من الشلل جراء انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي أودى بحياة أكثر من 343 ألف شخص في العالم.