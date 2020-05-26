بنغلاديش تضع 15 ألف لاجئ من الروهينغا في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 02:01 صباحا
مجموعة من اللاجئين الروهينغيا في مخيم كوتوبالون، 25 أغسطس 2018. (فرانس برس)

أعلنت السلطات البنغالية، الإثنين، أن نحو 15 ألف لاجئ من الروهينغا وُضعوا في الحجر الصحي بمخيمات اللاجئين في جنوب البلاد، إثر تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

ويخشى خبراء الأوبئة في بنغلاديش من تفشي مرض «كوفيد-19» في مخيمات الروهينغا، الأقلية المسلمة التي فرَّ نحو مليون من أبنائها من بورما إلى بنغلاديش، حيث يعيشون في فقر مدقع وظروف حياتية مزرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال توها بويان، المسؤول في مديرية الصحة في مقاطعة كوكس بازار، حيث تقع هذه المخيمات، لوكالة «فرانس برس»: «ليس هناك أي مصاب بحالة حرجة. معظمهم لديهم أعراض طفيفة. ومع ذلك، فقد وضعناهم في مراكز للعزل ووضعنا عائلاتهم في الحجر الصحي»

وأوضح المسؤول أن نحو 15 ألفًا من الروهينغا يخضعون للحجر الصحي في مخيمات موزعة على ثلاث مناطق.

وبحسب السلطات البنغالية، فإن العدد الأكبر من المصابين بـ«كوفيد-19» سجل في كوتوبالونغ، أكبر مخيم للاجئين في العالم (600 ألف لاجئ).

وسجلت أول إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في مخيمات اللاجئين في منتصف مايو.

وتعتزم السلطات البنغالية مضاعفة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في مخيمات اللاجئين، علمًا بأن عدد هذه الفحوصات يبلغ حاليًا 188 اختبارًا يوميًّا فقط.

وأعرب بويان عن قلق السلطات من تفشي الوباء في المخيمات على نطاق واسع بسبب الاكتظاظ الذي تعانيه.

وشهدت بنغلاديش، الإثنين، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بمرض «كوفيد-19»، إذ سجلت البلاد في يوم واحد 1975 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 35 ألفًا و585 مصابًا توفي منهم 501.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين بعد انحسار «كورونا»
عربى
فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»