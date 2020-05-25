إيران تفتح مزارات دينية بعد شهرين من الإغلاق

إيرانيون متجمعون في إحدى ساحات طهران، (أرشيفية: ا ف ب)

أعادت إيران اليوم الإثنين، فتح مزارات شيعية رئيسية في أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من إغلاقها، فيما سجلت أقل عدد وفيات يومي منذ مارس الماضي.

وأفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس» بأنه فرض على الوافدين إلى مرقد الشاه عبدالعظيم في طهران وضع كمامات والسير عبر نفق للتطهير وفحص درجة حرارتهم، كما أدى المصلون صلواتهم في باحة الضريح، مع التزام كثر تدابير التباعد الاجتماعي.

ويزور المصلون الضريح «طلبا للبركة والشفاء»، مع أخذهم حذرهم من الإصابة بالفيروس، إذ يقول زائر، يدعى حسن، (45 عاما)، إنه كان يضع كمامة ويحتفظ بمطهر في حقيبته «حتى لا تؤدي صلاتي إلى إصابة نفسه أو عائلته أو آخرين من المصلين».

الزيارة بالكمامة والقفازات

وعبرت المعلمة إلاهي (39 عاما) وهي ترتدي كمامة وقفازا عن سعادتها لزيارة الضريح بعد أشهر، كما شكرت العاملين في القطاع الصحي «الذين أتاحوا لنا أن نكون هنا».

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «آرنا» أنّ مرقد الإمام الرضا في مشهد في شمال شرق ايران ومرقد فاطمة المعصومة ومسجد جمكران في مدينة قم فتحت أبوابها أيضا لكن مع فرض بروتوكولات صحية صارمة.

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وأغلقت إيران الأضرحة إلى جانب المدارس والجامعات وجميع الشركات غير الحيوية في مارس الماضي بعدما سجلت أول حالة وفاة لاثنين من الزوار جراء فيروس كورونا في قم أواخر فبراير.

أقل حصيلة وفيات يومية بالفيروس

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور اليوم الإثنين إن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في إيران وصل إلى 137724 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7451 حالة.

وذكر في مؤتمر صحفي أن إيران سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2032 إصابة جديدة مقابل 34 حالة وفاة، وهو أدنى عدد يومي مسجل منذ 7 مارس.