أفغانستان تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

عناصر من حركة «طالبان» الأفغانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أفرج عن نحو 100 سجين من طالبان اليوم الإثنين من سجن عسكري في أفغانستان، كجزء من ردّ الحكومة على الهدنة المفاجئة التي أعلنها المتمردون لمناسبة عيد الفطر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل لوكالة «فرانس برس» إن حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مئة سجين من طالبان من سجن باغرام.

وتخطط الحكومة للإفراج عن ألفي سجين من المتمردين كـ«بادرة حسن نية» ردا على إعلان وقف إطلاق النار الأحد، ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام الداخلية.

ولا يزال وقف إطلاق النار المفاجئ الذي أعلنته حركة طالبان في أفغانستان صامدا لليوم الثاني، فيما تعتزم السلطات إطلاق سراح ما يصل إلى 2000 مقاتلا، بعد أن قدمت طالبان عرضا لهدنة تستمر ثلاثة أيام، بدأت أمس الأحد تزامنا مع عطلة عيد الفطر، في خطوة رحبت بها الحكومة بسرعة، وردت عليها بالإعلان عن خطط لإطلاق سراح سجناء الحركة.