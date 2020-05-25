أولى ناقلات الوقود الإيرانية ترسو في مصفاة بفنزويلا

علم إيراني يرفرف على ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019. (فرانس برس)

قالت قناة «برس» التلفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين إن أول ناقلة من بين خمس ناقلات إيرانية تحمل الوقود إلى فنزويلا رست في مصفاة إل باليتو.

ووفقا لمصادر وحسابات موقع «تانكر تراكرز دوت كوم» أرسلت إيران 1.53 مليون برميل من البنزين ومشتقاته إلى فنزويلا في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على البلدين، حسب وكالة «رويترز».

وقال «تانكر تراكرز دوت كوم» على «تويتر إن الناقلة الإيرانية «فورتشن التي حملت 43 مليون لتر من البنزين في منتصف مارس بميناء الشهيد رجائي في إيران، رست الآن في المرسى 2 بمصفاة إل باليتو في فنزويلا الواقع إلى الغرب من العاصمة كراكاس». ودخلت ناقلة ثانية تسمى فورست البحر الكاريبي يوم السبت. والناقلات الثلاث الأخرى تعبر المحيط الأطلسي.