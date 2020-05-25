638 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 12:13 مساء
عمال أمام مؤسسة «أندرو كليكلي» لدفن الموتى في بروكلين الأميركية. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة الأحد 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97.686 إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. 

وفي المجموع، سُجّلت في البلاد رسمياً 1.641.585 إصابة بكوفيد-19، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.

ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
رأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية السبت تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة و1852 حالة وفاة.

وجاء في بيان لتلك المراكز أنه سجلت «24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1595885 إصابة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 96002 حالة»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مسجلة 24268 مقارنة بـ20522 سجلتها أمس الجمعة، كما سجلت ارتفاعًا بمعدل الوفيات عند 1852 مقارنة مع 1089 حالة سجلتها أمس الجمعة.

وأرقام المراكز الأميركية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»