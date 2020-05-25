638 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

عمال أمام مؤسسة «أندرو كليكلي» لدفن الموتى في بروكلين الأميركية. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة الأحد 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97.686 إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المجموع، سُجّلت في البلاد رسمياً 1.641.585 إصابة بكوفيد-19، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.

ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة

رأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية السبت تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة و1852 حالة وفاة.

وجاء في بيان لتلك المراكز أنه سجلت «24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1595885 إصابة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 96002 حالة»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مسجلة 24268 مقارنة بـ20522 سجلتها أمس الجمعة، كما سجلت ارتفاعًا بمعدل الوفيات عند 1852 مقارنة مع 1089 حالة سجلتها أمس الجمعة.

وأرقام المراكز الأميركية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.