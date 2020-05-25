ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل بعدما تحوّلت لمركز جديد لتفشّي كورونا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إنّ المواطنين غير الأميركيين الذين تواجدوا في البرازيل خلال الأيام الـ14 التي سَبقت تقديمهم طلب دخول إلى الولايات المتحدة، لا يمكنهم المجيء إلى أميركا، وفق وكالة فرانس برس.

غير أن التجارة لن تتأثر بهذا القرار الجديد. وقالت المتحدثة في بيان إنّ هذا «التحرّك اليوم سيُساعد على ضمان ألا يُصبح الرعايا الأجانب الذين كانوا في البرازيل، مصدراً لمزيد من الإصابات في بلادنا».