الرئيس الأفغاني سيفرج عن ألفين من معتقلي حركة «طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة برغام الأميركية، 28 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أطلق الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد، آلية الإفراج عن نحو ألفي معتقل من حركة طالبان في «بادرة حسن نية»، ردا على اعلان المتمردين وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام.

وقال صديق صديقي، الناطق باسم الرئيس على حسابه بموقع «تويتر»، إن غني «أطلق اليوم آلية للافراج عما يصل الى ألفين من سجناء طالبان، في بادرة حسن نية ردا على إعلان طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت حركة «طالبان» أمس وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد لمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنت الحركة المتمردة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان، «إن القيادة تطلب من كل مجاهدي الإمارة الإسلامية اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شن أي عمليات هجومية على العدو في أي مكان كان»، مشددًا في الوقت نفسه على حق مقاتلي «طالبان» في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم.