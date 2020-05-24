تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة نتانياهو بتهم فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 04:29 مساء
لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم فساد، اليوم الأحد بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية المحتلة.

وخلال جلسة الأحد، طلب محامو نتانياهو عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده؛ في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعًا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد القضاة الثلاثة أنهم سيقومون بدراسة طلبات الطرفين، وقاموا برفع الجلسة دون تحديد موعد جديد لاستئناف الجلسات.

وقبل بدء المحاكمة، قال نتانياهو إنه يمثل أمام المحكمة «مرفوع الرأس»، واصفًا التهم الموجهة إليه بـ«السخيفة». وقال للصحفيين أثناء دخوله مقر المحكمة: «أقف أمامكم صلبًا ومرفوع الرأس»، بينما كان محاطًا بعدد من الوزراء.

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