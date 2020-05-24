إندونيسيا: 526 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أول أيام عيد الفطر

رجل إندونيسي في إحدى أسواق جاكرتا، 23 مايو 2020. (رويترز)

أكدت إندونيسيا، اليوم الأحد، حدوث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وصلت إلى 526 إصابة، وبذلك يصل المجموع في جنوب شرق آسيا الى 22 ألفا و271 حالة، حسب ما نقلت وكالة «رويترز»

وقال المسؤول عن خلية مكافحة «كوفيد-19» في إندونيسيا دوني موناردو: «إنها فترة حرجة»، وأضاف في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أنه يخشى من «عودة الناس الذين ينتقلون إلى مناطق أخرى، مصابين، وأن تذهب كل جهودنا سدى».

وفي إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، بدأ النزوح السنوي الكبير في نهاية شهر رمضان رغم منع السفر الرسمي، ولجأ كثر إلى المهربين، مستخدمين إفادات مزورة للانضمام إلى أقربائهم قبل العيد.