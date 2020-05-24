واشنطن ترحب بالهدنة بين طالبان وكابول وتعتبرها «فرصة مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 12:10 صباحا
المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد. (الإنترنت)

رحّبت الولايات المتحدة السبت، بالهدنة المفاجئة التي أعلنتها حركة طالبان الأفغانية بمناسبة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد والتي سارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تأكيد التزام قواته بها، معتبرة إيّاها «فرصة مهمّة ينبغي ألا تفوّت».

وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في تغريدة على تويتر إنّ «الولايات المتّحدة ستقوم بدورها للمساعدة»، وفق وكالة فرانس برس.

وشدد على أنّ هذه المبادرة «يجب أن تتبعها على الفور خطوات إيجابية أخرى، إطلاق الجانبين سراح السجناء المتبقّين على النحو المحدّد في الاتفاق المبرم بين الولايات المتّحدة وحركة طالبان، وعدم العودة إلى مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق على موعد جديد لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية».

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