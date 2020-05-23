ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و1852 حالة وفاة.

وجاء في بيان لتلك المراكز، السبت، «تم تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1595885 إصابة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 96002 حالة»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

أكثر من 1200 وفاة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مسجلة 24268 مقارنة بـ20522 سجلتها أمس الجمعة، كما سجلت ارتفاعًا بمعدل الوفيات عند 1852 مقارنة مع 1089 حالة سجلتها أمس الجمعة.

وأرقام المراكز الأميركية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.