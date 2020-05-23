«طالبان» الأفغانية تعلن وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 09:47 مساء
مقاتلون من حركة طالبان أثناء مشاركتهم في تجمع احتفالي باتفاق السلام، 2 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية، السبت، وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد لمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنت الحركة المتمردة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان، «إن القيادة تطلب من كل مجاهدي الإمارة الإسلامية اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شن أي عمليات هجومية على العدو في أي مكان كان»، مشددًا في الوقت نفسه على حق مقاتلي «طالبان» في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم، وفق «فرانس برس».

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