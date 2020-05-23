«فرانس برس»: 5.25 مليون إصابة بفيروس «كورونا» في العالم

عمّال أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى في بروكلين الأميركية. (فرانس برس)

أُحصي رسميًّا ما يزيد على خمسة ملايين و250 ألف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد لـ«فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية السبت في الساعة 16.50 ت غ.

وبلغ عدد الإصابات ما لا يقل عن خمسة ملايين و250 ألفًا و658 بينها 339 ألفًا و172 وفاة، وخصوصًا في أوروبا، القارة الأكثر تضررًا مع مليونين و3510 إصابات و173 ألفًا و186 وفاة، وفي الولايات المتحدة حيث سجل مليون و604 آلاف و879 إصابة بينها 96 ألفًا و125 وفاة، وفق «فرانس برس».

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر، فيما سجل أكثر من 250 ألف إصابة جديدة في أقل من ثلاثة أيام.