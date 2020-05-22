الصين تعلن عن «نجاح استراتيجي كبير» ضد فيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 06:22 صباحا
رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة، أن الصين حققت «إنجازات استراتيجية كبيرة» في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن تشيانغ قوله في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان «نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن». 

وبعد إغلاق البلاد أواخر يناير ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم.

وأضاف تشيانغ «حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان» اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر. وتابع «في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد»، مشددا على «المهمة الهائلة» التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس. 

وقال رئيس الوزراء الصيني لأعضاء البرلمان «يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر». وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في اضطراب غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي.  واوضح أن «بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها» بسبب جائحة «كوفيد-19» والظروف العالمية.

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