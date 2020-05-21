أول تعليق من روسيا على انسحاب واشنطن من اتفاقية «الأجواء المفتوحة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 08:10 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

نددت روسيا الخميس بـ«الضربة» التي وجهها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الأجواء المفتوحة» لأمن القارة الأوروبية.

ووفق «فرانس برس»، نقلت وكالات روسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو أنّ «انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية لا يعني فقط توجيه ضربة إلى أسس الأمن الأوروبي وإنما ايضاً إلى أدوات الأمن العسكري القائمة وإلى المصالح الأمنية الأساسية لحلفاء الولايات المتحدة أنفسهم».

انسحاب أميركي
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الخميس، انسحاب بلاده من اتفاقية «الأجواء المفتوحة» مع روسيا لضبط التسلّح، متهما موسكو بخرق بنودها.

وقال ترامب للصحفيين إن «روسيا لم تلتزم بالمعاهدة. ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا».

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