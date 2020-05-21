بكين ترد على تهديدات واشنطن: سنرد بحزم وسنتخذ تدابير مضادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 06:21 مساء
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أرشيفية: الإنترنت)

هددت الصين بالرد في حال أقر الكونغرس الأميركي تشريعا يعد بفرض عقوبات على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد متحدث باسم البرلمان الصيني الخميس.

وقال جانغ يسوي في مؤتمر صحفي عشية انعقاد الجلسة السنوية لمجلس الشعب «نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات (التي سيجريها البرلمان) بشأن هذه التشريعات»، وفق «فرانس برس».

هذا التطور في الموقف الصيني، يأتي بعد ساعات من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتهم فيها الصين بالتسبب بـ«قتل عدد كبير من الأشخاص في العالم»، بسبب «عدم كفاءتها» في معالجة أزمة «كوفيد-19».

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وجاء التصعيد الكلامي بين الدولتين العظميين وسط تزايد الأضرار باقتصادات العالم جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية وسط البلاد، وجعل ترامب خطابه المعادي للصين محور حملته لتولي ولاية رئاسية ثانية، ويتهم السلطات الصينية بالتستر على بدء تفشي الفيروس وهو ما تنفيه بكين بشدة.

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