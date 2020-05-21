«الصحة العالمية»: الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية هي الأعلى منذ تفشي الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، المعروف بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، هي الأكبر على الإطلاق منذ إعلان تفشي الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، لقناة «CNN» الأميركية «ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه مع هذا الوباء، حيث خلال الـ24 ساعة الماضية، جرى الإبلاغ عن 106 آلاف حالة إصابة جديدة، وهي أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء تفشي المرض».

وأوضح، غبريسوس أن «ما يقرب من ثلثي الحالات التي جرى الإبلاغ عنها خلال الـ24 ساعة الماضية في أربعة بلدان فقط»، من جانبها أكدت ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن هذه البلدان الأربعة هي: «الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والهند».

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فقد ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لتصل إلى أكثر من 325 ألف شخص، مساء الأربعاء، واقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم، من 5 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 4 ملايين و955 ألفًا و312 حالة إصابة، الأربعاء.