«فرانس برس»: 325 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في العالم

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 325 ألف شخص في العالم، نحو 75% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أجرته «فرانس برس» بالاستناد إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 18,00 ت غ.

وأحصيت 325 ألفا وثلاث وفيات في العالم (من أصل 4.939.642 إصابة)، بينها 169671 وفاة في أوروبا (1.944.207 إصابات)، وهي القارة الأكثر تضرراً. وتعدّ الولايات المتحدة الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات (92387)، تليها المملكة المتحدة (35704)، ثم فرنسا (28132) وإسبانيا (27888)، بحسب «فرانس برس».