فرنسا تحذر إسرائيل من الضم الجزئي للضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 09:20 مساء
جانب من بناء مستوطنات في الضفة. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأربعاء إن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل «انتهاكا خطيرا»، مضيفًا إن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل.

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وقال لو دريان خلال اجتماع برلماني «على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين... بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار»، بحسب «رويترز».

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستبدأ مناقشات في يوليو بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

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