وفيات وإصابات «كورونا» تعاود الارتفاع في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 07:54 مساء

 شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس «كورونا» في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق، لكنها لا تزال تحت عتبة 100 وفاة يوميا، لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، رصد 95 وفاة جديدة، ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» (مقابل 93 وفاة أمس)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا في البلاد إلى 27888 حالة وفاة، بحسب «روسيا اليوم».

إسبانيا تفرض الكمامات في وسائل النقل العام بدءا من الإثنين

واكتشفت السلطات الصحية الإسبانية خلال آخر 24 ساعة 416 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 295 إصابة يوم أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 232555.

ويأتي ذلك قبيل التصويت المقرر في البرلمان على تمديد حالة التعبئة العامة المفروضة في البلاد لكبح جماح الجائحة مجددا حتى السابع من يونيو القادم.

تمديد الطوارئ لمواجهة «كورونا» يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة في إسبانيا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟