الأمم المتحدة: على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 05:04 مساء
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. (الإنترنت)

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الأربعاء، إسرائيل على «التراجع عن تهديداتها بضم» أجزاء من الضفة الغربية، والقادة الفلسطينيين «على العودة إلى المحادثات مع كل أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط» وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وقال ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام»، وفق «فرانس برس».

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