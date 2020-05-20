ترامب يواصل هجومه على بكين: «عدم كفاءة الصين» أدى إلى «قتل» أعدد كبيرة حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 04:08 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن «عدم كفاءة الصين» في إدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد» تسبب في «قتل» عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة: «معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص»، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف: «أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسبب في عملية القتل الجماعية العالمية هذه!». ويشدد نزيل البيت الأبيض منذ عدة أسابيع على أن الحصيلة الثقيلة لـ«كوفيد-19» وهي أكثر من 320 ألف وفاة في العالم  كان بالإمكان تجنبها في حال تصرفت الصين بشكل مسؤول منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

وقبل أسبوع، هدد بقطع العلاقات كلها مع العملاق الصيني، وأكد أنّه لا يرغب في الوقت الحالي التحادث مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وتقول بكين من جانبها إنّها سارعت إلى توفير كل المعلومات المتاحة لمنظمة الصحة العالمية.

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وتمحور التصعيد الكلامي بين أول اقتصادين عالميين بشكل خاص حول إدارة المنظمة التابعة إلى الأمم المتحدة لهذه الأزمة الصحية المتصفة بنطاقها غير المسبوق. وبعد وصف الرئيس الأميركي منظمة الصحة العالمية بكونها «دمية بيد الصين»، منح مهلة شهر لإجراء إصلاحات على عملها والوقوف على نتائج جوهرية. وهدد بالخروج منها بعدما كانت الولايات المتحدة تعرف تقليديا بأنّها المساهم الأول فيها.

وردّت بكين باتهام ترامب الذي يرأس الدولة الأكثر تضررا على المستوى العالمي بالوباء مع تسجيل أكثر من 90 ألف وفاة، بالسعي إلى «التنصل من التزاماته» تجاه المنظمة.

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